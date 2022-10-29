Охотничий туризм в России вырос на 12% с 2020 года

Охотничий туризм вырос на 12% с 2020 года, под охотничьей арендой находится треть доступных лесных угодий России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).
"Почти 36 млн гектаров лесов отдано под частные охотхозяйства, то есть треть доступных лесных угодий России отдано под развитие этого вида туризма. В среднем площадь одного такого угодья - 30 тысяч гектаров. Инвестируют в тайгу 1,3 тысячи частников. Охотничий туризм - это относительно новая туристическая подотрасль, которая начала демонстрировать рост на 12% с началом пандемии", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, охотничий туризм - перспективная ниша для развития бизнеса с минимальными вложениями для запуска. Стоимость аренды одного охотничьего гектара в этом году составляет от одного рубля до тысячи в год, в зависимости от вида использования лесов. В целом вход в промысел сегодня оценивается в 200 тысяч рублей за аренду лесного участка и разрешительные документы и не более 80 тысяч рублей ежегодно на обустройство.
"Кто-то берет лес под собственный коммерческий промысел (чаще для заготовки пушнины или дичи для ресторанов и рынков), <...> кто-то охотничью аренду добирает к лесной. Как правило, в таких хозяйствах работают порядка 20 охотников. Другие, наоборот, выступают принимающей стороной и предлагают широкий набор услуг и возможностей для отдыха для всех желающих поохотиться за плату. В 75% случаев участки под такие активные охотхозяйства берут вблизи от цивилизации", - уточнили в пресс-службе.
При этом охотхозяйства, наравне с арендаторами-лесорубами обязаны следить за своими участками: оберегать земли от пожаров, нерадивых туристов и браконьеров. Официальному охотпользователю разрешено в пределах леса размещать два вида охотничьей инфраструктуры егерские кордоны и охотничьи базы - исключительно некапитальные строения без фундамента.