Охотничий туризм в России вырос на 12% с 2020 года

"Почти 36 млн гектаров лесов отдано под частные охотхозяйства, то есть треть доступных лесных угодий России отдано под развитие этого вида туризма. В среднем площадь одного такого угодья - 30 тысяч гектаров. Инвестируют в тайгу 1,3 тысячи частников. Охотничий туризм - это относительно новая туристическая подотрасль, которая начала демонстрировать рост на 12% с началом пандемии", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, охотничий туризм - перспективная ниша для развития бизнеса с минимальными вложениями для запуска. Стоимость аренды одного охотничьего гектара в этом году составляет от одного рубля до тысячи в год, в зависимости от вида использования лесов. В целом вход в промысел сегодня оценивается в 200 тысяч рублей за аренду лесного участка и разрешительные документы и не более 80 тысяч рублей ежегодно на обустройство.