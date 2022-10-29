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2 часа назад

Специалисты назвали, во сколько обойдутся новогодние каникулы в 2023

Мира Маркина

Большинство россиян проведут новогодние праздники, не выезжая из страны. Порядка 80 процентов бронирований приходятся на внутренние направления, сообщил Woman.ru.

По данным турфирм, если туристы и собираются за границу, то по тем направлениям, куда не требуется шенген.

Как Грузия бьет рекорды по доходам от туристов: видео

Самым дешевым вариантом остается Турция. Билеты на непрямой рейс будут стоить более 50 тыс. с человека. Прямой рейс обойдется в 73 тысячи рублей. За тур «в пакете» придется отдать более 116 тыс. рублей.

В Египет можно будет добраться за 52 тыс. рублей непрямым рейсом. Прямой обойдется в 76 тысяч. Цена на пакетные туры начинается от 65 тыс. рублей на человека.

Непрямой рейс до Шри-Ланки обойдется в 82 тыс. рублей. А вот самый быстрый перелет будет стоить 357 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, зачем туристы приезжают в Турцию зимой.

Новости путешествий,Видео,
1
2 часа назад

Специалисты назвали, во сколько обойдутся новогодние каникулы в 2023

Мира Маркина

Большинство россиян проведут новогодние праздники, не выезжая из страны. Порядка 80 процентов бронирований приходятся на внутренние направления, сообщил Woman.ru.

По данным турфирм, если туристы и собираются за границу, то по тем направлениям, куда не требуется шенген.

Как Грузия бьет рекорды по доходам от туристов: видео

Самым дешевым вариантом остается Турция. Билеты на непрямой рейс будут стоить более 50 тыс. с человека. Прямой рейс обойдется в 73 тысячи рублей. За тур «в пакете» придется отдать более 116 тыс. рублей.

В Египет можно будет добраться за 52 тыс. рублей непрямым рейсом. Прямой обойдется в 76 тысяч. Цена на пакетные туры начинается от 65 тыс. рублей на человека.

Непрямой рейс до Шри-Ланки обойдется в 82 тыс. рублей. А вот самый быстрый перелет будет стоить 357 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, зачем туристы приезжают в Турцию зимой.

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