Из Москвы появятся рейсы на горнолыжный курорт Каракол

С 29 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает летать из Москвы в аэропорт Тамчы, расположенный на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии. Рейсы будут выполняться из Домодедово по субботам. Обратные вылеты – по воскресным дням. Об этом сообщает перевозчик в своем телеграм-канале.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

С 1 января на маршруте планируют добавить еще две частоты – вторник и четверг. А перед Новым годом, 27, 29 и 30 декабря, авиакомпания обещает поставить дополнительные рейсы.

В расписании аэропорта вылет аэробуса A321 neo запланирован сегодня в 18:10. Пассажиры проведут в дороге более 4 часов. Прибытие на Иссык-Куль ожидается в 01:30 в воскресенье.

В стоимость билета в одну сторону (12 тыс. руб.) включена перевозка багажа. Перелет round trip обойдется пассажирам в 22 тыс. руб.

Очевидно, полетная программа заявлена перевозчиком в большей степени с расчетом на зиму для туристов, направляющихся на горнолыжный курорт Каракол. Лыжный сезон на склонах Тянь-Шаня начинается в ноябре и продолжается до апреля. Специалисты отмечают большое количество солнечных дней и мягкий климат на курорте: в зимнее время температура редко опускается ниже –5 °С.

Воспользоваться рейсами смогут и любители экскурсионных программ, а также отдыхающие на озере Иссык-Куль и местных термальных источниках. В то же время некоторые турагенты высказывают сомнения в хорошей загрузке рейсов до начала активного зимнего сезона.

Рейсы в Тамчы из Москвы и Санкт-Петербурга с конца сентября собиралась организовать авиакомпания NordWind, однако программа пока не началась.

В летний период авиакомпания «Уральские авиалинии» выполняла рейсы в Тамчы на постоянной основе: ежедневно из Домодедово и дважды в неделю из аэропорта Жуковский. Туристов на озеро Иссык-Куль возил также и «Аэрофлот» с периодичностью 4 раза в неделю.