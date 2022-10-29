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45 минут назад

Россияне начали поиск мест отдыха на период ноябрьских праздников

Говорит Москва

Отток из страны части экономически активного населения и небольшое количество выходных дней в этом году уменьшили спрос на путешествия.

Россияне начали поиск мест отдыха на ноябрьские праздники
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса Travelata.ru, число забронированных туров оказалось на 20% меньше значения прошлого года, авиабилетов — на 40%. Интерес сохранился на поездки внутри страны на небольшие расстояния. Самым востребованным пакетным зарубежным направлением, несмотря на рост цен, осталась Турция, самостоятельные туристы фокусируются на странах постсоветского пространства.

Средний чек при бронировании туров на ноябрьские праздники за год вырос на 7% — до 109 тысяч рублей.

При этом всё чаще соотечественники выбирают путешествия без перелёта. Это связано как с закрытием южных аэропортов, увеличением времени перевозки, так и со стремлением туристов сэкономить..

Новости путешествий,Коммерсант,
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