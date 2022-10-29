Россияне начали поиск мест отдыха на ноябрьские праздники

Отток из страны части экономически активного населения и небольшое количество выходных дней в этом году уменьшили спрос на путешествия.

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Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса Travelata.ru, число забронированных туров оказалось на 20% меньше значения прошлого года, авиабилетов — на 40%. Интерес сохранился на поездки внутри страны на небольшие расстояния. Самым востребованным пакетным зарубежным направлением, несмотря на рост цен, осталась Турция, самостоятельные туристы фокусируются на странах постсоветского пространства.

Средний чек при бронировании туров на ноябрьские праздники за год вырос на 7% — до 109 тысяч рублей.