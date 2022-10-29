Сезон прямых рейсов из Омска в Турцию продлили почти до конца ноября

Время действия прямых рейсов из Омска в туристическую Анталью продлили до 21 ноября. Это следует из обновленной версии расписания омского аэропорта, которое начнет действовать с завтрашнего дня, 30 октября.

Фото: Новый Омск Новый Омск

Предполагается, что до 19 ноября самолеты Turkish Airlines будут отправляться из Омска в Анталью по понедельникам-средам, пятницам и субботам. А затем, вплоть до 21 ноября, рейсы планируется выполнять по понедельникам и вторникам.

Ближе к этим датам в расписании на данном направлении могут произойти изменения. Так, например, в прошлом году рейсы в Турцию планировалось выполнять и в декабре, уже после окончания высокого туристического сезона. Но впоследствии перевозчику (им тогда выступал АЗУРэйр) пришлось отказаться от этих планов.

Ранее мы сообщали, что в осенне-зимнем периоде из Омска планируют запустить 5 международных рейсов — в Астану, Ош, Наманган, Анталью и на Гоа. Вылеты в Индию ввели в расписание омского аэропорта впервые с 2019 года.