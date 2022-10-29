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1 час назад

Туроператоры России озвучили цены на осенние путешествия

Слово и Дело

Туристические эксперты посчитали, во сколько обойдется россиянам отдых на море в середине ноября. В среднем за поездку придется заплатить около ста тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Туроператоры России озвучили цены на осенние путешествия
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Самым выгодным признан отдых в Турции. За 10 ночей на двоих придется заплатить от 80 тысяч рублей. Эта цена актуальна в период с 10 по 16 ноября. Дороже выйдет тур в Египет, где можно отдохнуть в районе 100 тысяч рублей.

«В середине ноября однозначный лидер спроса — Египет. На него приходится 32 процента продаж. На второе место вышли Эмираты, на третьем – Таиланд, обогнавший Турцию. Замыкают пятерку Мальдивы», – сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Хоть в России пляжный сезон подошел к концу, так или иначе вдвоем посетить Сочи можно от 19 тысяч рублей и Абхазию от 40 тысяч. Аналитики отмечают низкий процент продаж путевок в Россию, однако это связано с тем, что в осенний период большинство путешественников планируют поездки самостоятельно, не прибегая к помощи агентств.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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