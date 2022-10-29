Туроператоры России озвучили цены на осенние путешествия

Туристические эксперты посчитали, во сколько обойдется россиянам отдых на море в середине ноября. В среднем за поездку придется заплатить около ста тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.

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Самым выгодным признан отдых в Турции. За 10 ночей на двоих придется заплатить от 80 тысяч рублей. Эта цена актуальна в период с 10 по 16 ноября. Дороже выйдет тур в Египет, где можно отдохнуть в районе 100 тысяч рублей.

«В середине ноября однозначный лидер спроса — Египет. На него приходится 32 процента продаж. На второе место вышли Эмираты, на третьем – Таиланд, обогнавший Турцию. Замыкают пятерку Мальдивы», – сообщили в Ассоциации туроператоров России.