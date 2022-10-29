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15 часов назад

В самолет королевы-консорта Великобритании врезалась птица

Lenta.ruиещё 7

В самолет королевы-консорта Великобритании врезалась птица
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Cамолет, на котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение в результате столкновения с птицей. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Самолет, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьезные повреждения носовой части, когда сегодня во время полета домой из Индии в него попала птица», — отмечает издание.

На опубликованных Daily Mail кадрах видна большая вмятина в носовой части самолета, где расположен метеорологический радар. Отмечается, что самолет авиакомпании British Airways летел из индийского аэропорта Бангалор в лондонский Хитроу.

По информации газеты, Камилла боится летать на самолете, королева-консорт «в ужасе» сидела на ступеньках частного самолета во время зарубежной поездки и отказывалась подниматься на борт. Часто можно увидеть, как во время полета Камилла сжимает руку своего мужа, короля Карла III, при взлете.

Ранее сообщалось, что титул супруги короля Великобритании Карла III Камиллы может быть изменен к церемонии коронации. К моменту официальной коронации нового монарха его супруга, скорее всего, будет именоваться королева Камилла, а не королева-консорт.

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