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1 час назад

"Уральские авиалинии" начинают полеты из Домодедово на Иссык-Куль

ТАСС

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает в субботу полетную программу из Москвы (Домодедово) в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль.

"Уральские авиалинии" начинают полеты из Домодедово на Иссык-Куль
Фото: UnsplashUnsplash

"Приступаем к выполнению рейсов Москва - Тамчи (Иссык-Куль) по субботам, обратно - по воскресеньям", - сообщается в официальном телеграм-канале авиаперевозчика. В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что первый рейс запланирован 29 октября в 18:10 из Домодедово.

С 1 января 2023 года авиакомпания будет летать по маршруту по вторникам, четвергам и субботам, кроме того, перед Новым годом появятся дополнительные рейсы 27, 29 и 30 декабря. По данным с сайта аэропорта Домодедово, "Уральские авиалинии" станут пока единственным перевозчиком на направлении.

Иссык-Куль - самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой. Рядом в верхней части Каракольского ущелья находится горнолыжный курорт, а также источники с термальной водой. "Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Аэропорт Домодедово,
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