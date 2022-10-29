"Уральские авиалинии" начинают полеты из Домодедово на Иссык-Куль

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает в субботу полетную программу из Москвы (Домодедово) в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль.

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"Приступаем к выполнению рейсов Москва - Тамчи (Иссык-Куль) по субботам, обратно - по воскресеньям", - сообщается в официальном телеграм-канале авиаперевозчика. В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что первый рейс запланирован 29 октября в 18:10 из Домодедово.

С 1 января 2023 года авиакомпания будет летать по маршруту по вторникам, четвергам и субботам, кроме того, перед Новым годом появятся дополнительные рейсы 27, 29 и 30 декабря. По данным с сайта аэропорта Домодедово, "Уральские авиалинии" станут пока единственным перевозчиком на направлении.