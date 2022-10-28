Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Названы основные причины, по которым туристы приезжают в Петербург

Нижегородская правда

Названы основные причины, по которым туристы приезжают в Северную столицу. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Названы причины, почему туристы едут в Петербург
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Согласно статистике, в топ 5 вошли сити-брейки для встречи с друзьями, деловые поездки, культурно-познавательный, событийный и лечебно-оздоровительный туризм.

Глава ведомства отметил, что портрет туриста за последний год заметно изменился. Прослеживается значительный рост спроса на семейный туризм, что очень важно не только с точки зрения экономики.

«Дети становятся главным двигателем туризма, формирующим будущий потенциальный спрос. Семейные поездки обычно длятся дольше, и взрослые готовы не экономить на детском досуге», – сказал Сергей Корнеев.

Председатель комитета подчеркнул, что Северная столица остается среди лидеров туристских направлений не только по динамике спроса, но и по соотношению цены и качества. По итогам туристического сезона 92 процента гостей оценили уровень гостеприимства в городе как высокий или очень высокий.

Новости путешествий,Сергей Корнеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители