Названы причины, почему туристы едут в Петербург

Названы основные причины, по которым туристы приезжают в Северную столицу. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

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Согласно статистике, в топ 5 вошли сити-брейки для встречи с друзьями, деловые поездки, культурно-познавательный, событийный и лечебно-оздоровительный туризм.

Глава ведомства отметил, что портрет туриста за последний год заметно изменился. Прослеживается значительный рост спроса на семейный туризм, что очень важно не только с точки зрения экономики.

«Дети становятся главным двигателем туризма, формирующим будущий потенциальный спрос. Семейные поездки обычно длятся дольше, и взрослые готовы не экономить на детском досуге», – сказал Сергей Корнеев.