Откуда лететь за границу, чтобы не быть в пролете

В редакцию TourDom.ru обратились туристы с просьбой рассказать про обстановку на границе в разных аэропортах. Взглянули на небо из разных частей страны.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Из столичных аэропортов самые неприятные для туристов сигналы за минувшие сутки поступали из Внуково. Женщина-медик рассказала, что ее долго проверяли на границе, но в итоге пропустили на рейс в Ереван. А вот четырех человек на ее глазах развернули: двух мужчин и женщину лет 50. У всех не было справок. О запрете выезда еще пятерым 26 октября в телеграм-канале «Пограничный контроль» сообщил другой турист. Четверых мужчин не пропустили на границе, а пятого увели уже от гейта. У одной пары в этот же день сорвалось свадебное путешествие на Кубу…

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Из Жуковского поступает не так много информации, но в среду туристы сообщали о проблемах у трех мужчин, которых они видели в соседних коридорах на границе – им не удалось улететь.

В Шереметьево пограничники активно предлагают пользоваться автоматическими кабинками обладателям новых паспортов. Эти устройства спасли нервы многим туристам за минувший месяц. В коридорах с живыми сотрудниками задаются привычные вопросы, но и при отсутствии обратного билета, и при наличии чистого паспорта лишних проблем не возникает. Главное – не быть в базе. За минувшие сутки не зафиксировано ни одного сообщения о запрете. Только один поседевший турист, чей паспорт при посадке в самолет неожиданно был передан неизвестной сотруднице, но возвращен обладателю после уточнений подробностей по телефону.

В Домодедово на разговоры на границе тратят в среднем не больше 2 минут. Кому-то и вовсе попадаются молчаливые пограничники. Один турист заприметил перед паспортным контролем «людей в форме, отличающейся от погранцов и спрашивающих рандомно мужиков о цели вылета».

В Минске уже неделю стоит нелетная погода после получения списков белорусскими пограничниками. На последние полтора десятка отзывов в «Погранконтроле» 8 невыехавших за границу человек. Правда, лишь двое из них отписались лично, остальных видели успешно улетевшие туристы.

В Пулково больших проблем на границе нет. Даже путешествующие налегке не вызывают подозрений – 15 минут после входа в аэропорт – и уже в duty free. Есть подтверждение, что одного человека здесь развернули 26 октября.

Достаточно много отзывов из Казани – ситуация спокойная, никто не лишился планов на путешествие в последние дни. Из Сочи на этой неделе один отчет. Но зато какой. По пути на посадку турист побывал в шпионском фильме: