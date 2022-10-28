Подорожают ли отели в Турции летом-2023

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина 27 октября, во время прямого включения с Международной туристической выставки ATF 2022 в Анталье, сообщила подписчикам телеграм-канала «Крыша ТурДома», что в будущем году стоит ожидать значительного повышения цен на размещение в отелях Турции. Эту тенденцию она увидела, пообщавшись с представителями гостиниц.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Предстоящий рост прайсов объясняется не только высоким спросом на отдых в Турции, но и огромной инфляцией, стремящейся к 100%. Например, по данным статистического института страны, в сентябре рост цен достиг 83,5% в годовом выражении. Стоимость транспортных услуг при этом подскочила на 118, а продукты питания подорожали на 93%. Значительное увеличение цен на товары и услуги прогнозируют и на следующий год.

«Сложно представить будущий чек на размещение», – заключает Любовь Воронина.

Можно предположить, что рост цен в большей степени затронет несетевые отели и меньше отразится на деятельности крупных гостиничных объединений, а также объектов размещения в составе холдингов.

Например, группа компаний Kilit, управляющая популярными брендами Crystal, Nirvana, AMARA, владеет собственным производством продуктов питания, а также посуды и текстиля для отелей. Это позволяет обеспечивать гостиницы необходимыми товарами, почти не обращаясь к услугам поставщиков. Безусловно, издержки крупного холдинга будут существенно ниже, чем у владельца единственного объекта, а значит, не все отели резко подорожают.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что, несмотря на «бешеную инфляцию», турецкие гостиницы в этом сезоне старались сдерживать цены. Зато существенно повысилась стоимость авиабилетов.