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29 минут назад

Турагент предупредил о рисках для желающих самостоятельно бронировать билеты в Мексику

TourDom

Несмотря на то что пик выезда за границу в связи с частичной мобилизацией давно позади, в турагентствах подтверждают стабильный спрос на авиабилеты. Причем наряду с Турцией, Египтом, ОАЭ и другими относительно близкими странами есть и запросы на, казалось бы, не самую популярную сейчас Мексику.

Тех, кто сам бронирует билеты в Мексику, идут на риск
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Интерес к этому направлению проявляют не туристы, а россияне, которые уже находятся за рубежом и теперь стремятся переехать поближе к США. Конечная цель – перейти границу и получить убежище.

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Услуги турагентов им нужны, так как маршрут получается довольно дорогостоящий.

«Семейная пара с тремя детьми хотела перебраться из Ташкента в Канкун. Они пытались искать билеты самостоятельно, но цена получалась очень высокой – 1,6 млн руб. Мне удалось найти вариант за 480 тыс.», – привела пример руководитель московского турагентства.

Еще одна сложность самостоятельного бронирования в том, что из-за санкций перелет через стыковочные хабы в Европе для граждан России стал либо невозможен, либо превратился в рулетку. Есть риск, что европейская авиакомпания просто не посадит на рейс и дорогостоящие билеты пропадут. Примеры можно найти в телеграм-каналах.

Как сообщает турагент, безопаснее лететь через Стамбул, но в последнее время в связи с высоким спросом билеты из этого города в другие страны сильно подорожали. В качестве альтернативного маршрута желающим попасть в Мексику советуют добираться через Дубай и далее делать пересадку, например, в Рио-де-Жанейро.

По словам одной из наших собеседниц, такие судьбоносные решения, как переезд в другую страну, требуют подготовки. Однако на практике некоторые клиенты пренебрегают элементарными мерами предосторожности. Например, не оформляют медицинскую страховку на случай, если что-то произойдет в пути, или, продав дом, везут всю сумму в наличных. Не все также знают, что решение о предоставлении убежища в США принимает суд – и там придется доказывать, что на родине грозит реальная опасность. Отдельная тема – сам процесс перехода границы. Большинство делает это нелегально, о чем в октябре рассказывал, например, блогер Илья Варламов.

Что касается отдыха в Мексике, то такие запросы сейчас редкость. Прямых рейсов в Канкун из Москвы давно нет и, судя по заявлению посла этой страны, не будет еще долго. Поэтому любители карибского солнца едут не в Канкун, а в Венесуэлу или на Кубу, куда можно купить тур с перелетом прямым рейсом.

Новости путешествий,Илья Варламов,
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