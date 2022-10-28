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1 час назад

Пассажирку допрашивали в аэропорту четыре часа из-за ее внешности

Lenta.ru

Австралийская модель OnlyFans рассказала, что сотрудники таможни аэропорта заподозрили ее с подругой в занятии эскортом и четыре часа допрашивали их. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажирку допрашивали в аэропорту 4 часа из-за ее внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

22-летняя Микаэла Теста поделилась в социальных сетях историей своего недавнего полета из аэропорта Лос-Анджелеса. Девушка обвинила сотрудников авиагавани в предвзятом отношении к внешности ее подруги Тринити — по ее словам, приятельница привлекла внимание таможенной службы «длинными накладными ресницами и пухлыми губами».

После того как Тринити сообщила, что у нее нет обратного билета, пару тут же задержали и отправили на допрос, конфисковав телефоны и личные вещи. Пассажирка пожаловалась, что таможенники вели себя непрофессионально, просматривая откровенные личные фото на смартфонах девушек.

Модель заявила, что сотрудники таможни в Лос-Анджелесе «любят» нападать на симпатичных австралийских женщин и обвинять их в том, что они занимаются эскортом, «пока они не скажут правду».

«У меня много подруг, которые провели дни в этой комнате для задержанных», — добавила Теста.

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