Пассажирку допрашивали в аэропорту 4 часа из-за ее внешности

Австралийская модель OnlyFans рассказала, что сотрудники таможни аэропорта заподозрили ее с подругой в занятии эскортом и четыре часа допрашивали их. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

22-летняя Микаэла Теста поделилась в социальных сетях историей своего недавнего полета из аэропорта Лос-Анджелеса. Девушка обвинила сотрудников авиагавани в предвзятом отношении к внешности ее подруги Тринити — по ее словам, приятельница привлекла внимание таможенной службы «длинными накладными ресницами и пухлыми губами».

После того как Тринити сообщила, что у нее нет обратного билета, пару тут же задержали и отправили на допрос, конфисковав телефоны и личные вещи. Пассажирка пожаловалась, что таможенники вели себя непрофессионально, просматривая откровенные личные фото на смартфонах девушек.

Модель заявила, что сотрудники таможни в Лос-Анджелесе «любят» нападать на симпатичных австралийских женщин и обвинять их в том, что они занимаются эскортом, «пока они не скажут правду».