Великобритания снова выдает визы россиянам

Великобритания возобновила стабильную выдачу виз россиянам. Срок рассмотрения заявок сократился в три раза.

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Россияне снова могут получить британские визы за короткий срок. Великобритания возобновила стабильную выдачу туристических виз, рассказали VРost два визовых консультанта.

С февраля королевство почти перестало выдавать визы, продолжительность рассмотрения заявок составляла полгода. В октябре срок выдачи виз сократился в три раза, до двух месяцев.

Отказов в выдаче виз стало больше, однако основной причиной стал недостаток денег на счёте. Эксперты Ассоциации туроператоров России рекомендуют прикладывать к заявлению справку о наличии не менее 300 тысяч ₽ на банковских счетах.