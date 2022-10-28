Великобритания снова выдает визы россиянам

Великобритания возобновила стабильную выдачу виз россиянам. Срок рассмотрения заявок сократился в три раза.
Россияне снова могут получить британские визы за короткий срок. Великобритания возобновила стабильную выдачу туристических виз, рассказали VРost два визовых консультанта.
С февраля королевство почти перестало выдавать визы, продолжительность рассмотрения заявок составляла полгода. В октябре срок выдачи виз сократился в три раза, до двух месяцев.
Отказов в выдаче виз стало больше, однако основной причиной стал недостаток денег на счёте. Эксперты Ассоциации туроператоров России рекомендуют прикладывать к заявлению справку о наличии не менее 300 тысяч ₽ на банковских счетах.
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