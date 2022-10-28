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33 минуты назад

Великобритания снова выдает визы россиянам

Сравни.ру

Великобритания возобновила стабильную выдачу виз россиянам. Срок рассмотрения заявок сократился в три раза.

Великобритания снова выдает визы россиянам
Фото: pixabay.compixabay.com

Россияне снова могут получить британские визы за короткий срок. Великобритания возобновила стабильную выдачу туристических виз, рассказали VРost два визовых консультанта.

С февраля королевство почти перестало выдавать визы, продолжительность рассмотрения заявок составляла полгода. В октябре срок выдачи виз сократился в три раза, до двух месяцев.

Отказов в выдаче виз стало больше, однако основной причиной стал недостаток денег на счёте. Эксперты Ассоциации туроператоров России рекомендуют прикладывать к заявлению справку о наличии не менее 300 тысяч ₽ на банковских счетах.

Ранее Евросоюз ужесточил правила выдачи виз россиянам. Как получить шенгенскую визу после отмены упрощённых правил — в материале Сравни.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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