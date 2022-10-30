«Аэрофлот» разрешил пассажирам бесплатно обменивать авиабилеты

Клиенты «Аэрофлота», купившие билеты с пересадкой, которая длится менее 4 часов, могут бесплатно обменять их на другие, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». Такая возможность доступна пассажирам, чьи вылеты запланированы с 30 октября. Обменять разрешают как билеты с пересадкой между рейсами самого перевозчика и его «дочек» «Аврора» и «Россия» под кодом SU, так и на стыковках с интерлайн-партнерами.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По информации «Авиаторщины», такая опция стала доступна пассажирам из-за перехода авиакомпании на отечественную систему бронирования и регистрации «Сирена». Изменения могут стать причиной увеличения времени оформления путешественников в аэропортах, при этом некоторые привычные сервисы временно будут недоступны. Дата, до которой будет действовать возможность обменять трансферные билеты без доплаты, не называется.