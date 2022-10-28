«Аэрофлот» и «Россия» запустят новые рейсы в Турцию

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С 2 ноября авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы в Стамбул из Москвы и Санкт-Петербурга. А с 19-го числа «Аэрофлот» планирует поставить самолеты на линию Санкт-Петербург – Анталья.

Боинги 737-800 будут курсировать между Москвой и Стамбулом с периодичностью 3 раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Из Северной столицы вылеты запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Из Шереметьево борт будет отправляться в 03:50, из Пулково – в 16:50.

Перевозка в крупнейший город Турции включена в состав пакетных туров туроператора Библио-Глобус. Билеты в Стамбул есть и в свободной продаже. Перелет round trip из Москвы в начале ноября обойдется в 41 тыс. руб., из Питера – в 44 тыс. Отметим, что для Северной столицы это наиболее экономичный вариант. Места на бортах других перевозчиков – Turkish Airlines и Pegasus Airlines – предлагаются существенно дороже.

Вылеты «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга в Анталью, судя по расписанию на официальном сайте авиакомпании, запланированы по понедельникам, четвергам и субботам на боингах 737-800.

Отправление рейса SU 0726 из аэропорта Пулково намечено на 09:20. В обратном направлении борт будет вылетать в 16:25. Пассажиры проведут в пути около 6 часов. Билетов пока нет в продаже.

Сейчас улететь из Северной столицы в Анталью можно на рейсах турецких авиакомпаний – Turkish Airlines и Southwind, а также отечественной AZUR air.