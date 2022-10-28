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24 минуты назад

Индонезия снова решила ужесточить правила въезда для россиян

Lenta.ru

На фоне нового всплеска коронавирусной инфекции Индонезия снова решила ужесточить контроль за туристами, прибывающими из 19 стран — в список попала и Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

Индонезия снова решила ужесточить правила въезда для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Министерство здравоохранения Индонезии также ужесточит контроль над въездом путешественников из Индии, Сингапура, Австралии, Малайзии, США, Германии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Нидерландов, Вьетнама, Японии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда, Китая, Испании и Канады. Отмечается, что власти этих государств предупредили о значительном росте числа случаев заболевания новыми вариантами COVID-19.

«Чтобы предотвратить крупномасштабное распространение новых вариантов COVID-19 в Индонезии, правительство в настоящее время усиливает санитарный и карантинный надзор над путешественниками», — пообещал введение новых правил министр здравоохранения популярной азиатской страны Буди Гунади Садикин.

Так, контроль будет вестись не только за туристами, но и за грузами из 19 стран, попавших «в зону риска».

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