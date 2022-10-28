Индонезия снова решила ужесточить правила въезда для россиян

На фоне нового всплеска коронавирусной инфекции Индонезия снова решила ужесточить контроль за туристами, прибывающими из 19 стран — в список попала и Россия . Об этом сообщает РИА Новости .

«Чтобы предотвратить крупномасштабное распространение новых вариантов COVID-19 в Индонезии, правительство в настоящее время усиливает санитарный и карантинный надзор над путешественниками», — пообещал введение новых правил министр здравоохранения популярной азиатской страны Буди Гунади Садикин.

Так, контроль будет вестись не только за туристами, но и за грузами из 19 стран, попавших «в зону риска».