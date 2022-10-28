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35 минут назад

Почти 4 млн российских туристов посетили Турцию с начала года

ТАСС

Российский турпоток в Турцию в январе - сентябре 2022 года вырос почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,86 млн туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.

Почти 4 млн российских туристов посетили Турцию с начала года
Фото: unsplashunsplash

"В лидерах въездного потока в Турцию по-прежнему Германия (4,5 млн туристов, +99,6% в сравнении с тем же периодом 2021 года). Россия - вторая с показателем 3,86 млн туристов. Тем не менее, в сравнении с тем же периодом 2021 года, когда в Турцию без ограничений летали российские авиакомпании, российский турпоток показал рост почти на 12%", - говорится в сообщении.

Третье место по турпотоку в Турцию в январе - сентябре 2022 года заняла Великобритания. Всего за этот период страну посетили более 34,8 млн иностранных туристов. По данным турецких властей, Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию в сентябре 2022 года с показателем в 861 тыс. туристов. Это почти на 10% меньше, чем годом ранее, добавили в АТОР.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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