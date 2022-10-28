Почти 4 млн российских туристов посетили Турцию с начала года

"В лидерах въездного потока в Турцию по-прежнему Германия (4,5 млн туристов, +99,6% в сравнении с тем же периодом 2021 года). Россия - вторая с показателем 3,86 млн туристов. Тем не менее, в сравнении с тем же периодом 2021 года, когда в Турцию без ограничений летали российские авиакомпании, российский турпоток показал рост почти на 12%", - говорится в сообщении.