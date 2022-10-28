В Таиланде туристам рекомендуют не купаться ночью

Чароенчанса рассказал, что с июля по декабрь на островах Самуи и Пханган в Сураттани длится сезон нашествия коробочных медуз. А на островах Марк и Коуд медузы терроризируют население и туристов с ноября по апрель.

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Коробочная медуза считается одной из самых ядовитых и опасных для человека. Ее яд воздействует на нервную систему и парализует работу сердца.

Власти провинций ставят специальные сетки от медуз, чтобы обезопасить отдыхающих. Однако 100%-ной гарантии безопасности никто дать не может, если турист не будет соблюдать определенных правил.

Памятки о том, как следует вести себя на воде расположены на предупреждающих табличках. Кроме этого отдыхающие обязаны слушать рекомендации спасателей.