«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Каир

С 12 ноября авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Каир в ежедневном формате. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По пятницам Boeing 737-800 будет отправляться в столицу Египта из Шереметьево в 08:50, в другие дни недели – в 08:55. Обратный вылет запланирован на 15:15. Время в пути – чуть более 6 часов.

Билеты на первый прямой рейс авиакомпании в Каир по тарифу «эконом лайт» без багажа можно приобрести за 22 тыс. руб. в один конец. Перелет по маршруту туда и обратно в период с 12 по 19 ноября обойдется в 34 тыс. руб.

Прямые рейсы в столицу Египта выполняет авиакомпания EgyptAir. Перевозчик летает из Домодедово, билет one way можно забронировать по цене от 44 тыс. руб. Перелет round trip обойдется в 75 тыс. руб.

Ранее добраться в Каир из Москвы «Аэрофлотом» можно было со стыковкой в Сочи. До аэропорта Адлера пассажиры долетают любым из пяти рейсов перевозчика или его дочерней авиакомпании «Россия» из Шереметьево. Далее пересаживаются на рейс SU6769 «России» в Каир, который отправляется в 22:30.

При этом наиболее удобный вариант перелета туда занимает 9 часов, включая двухчасовую стыковку. На обратном пути пересадка отнимет уже 6 часов, а общее время в пути – 12,5.

Стоимость билета из Москвы в Каир в экономклассе по наиболее дешевому безбагажному тарифу составляет 29 тыс. руб., если выбрать дату 11 ноября. Перелет в обе стороны с 4 по 18-е число предлагается за 52 тыс. руб.