Зачем петербургские отели ищут нянь

Петербургские отели зафиксировали рост спроса на семейный туризм. Эксперты отмечают, что изменение портрета потребителя может потребовать от гостиниц дополнительных сотрудников, которые умеют работать с детьми.

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«Чтобы переориентироваться на новый сегмент туристов, многим отелям придется существенно вложиться в развитие: оборудовать детские комнаты, игровые, закупить дополнительные спальные места, а, возможно, и провести реконструкцию номеров», – сообщает издание «Ведомости. Санкт-Петербург».

До пандемии Петербург был ориентирован на деловой и корпоративный туризм. Рост семейного турпотока показал, что не всегда отели могут предложить родителям с детьми удобные варианты размещения.

В частности, форматы «2+1» или «2+2» чаще всего имеются в дорогих отелях, а семьи с детьми часто ищут более дешевые предложения.