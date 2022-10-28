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1 час назад

Зачем петербургские отели ищут нянь

РИА "ФедералПресс"

Петербургские отели зафиксировали рост спроса на семейный туризм. Эксперты отмечают, что изменение портрета потребителя может потребовать от гостиниц дополнительных сотрудников, которые умеют работать с детьми.

Зачем петербургские отели ищут нянь
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чтобы переориентироваться на новый сегмент туристов, многим отелям придется существенно вложиться в развитие: оборудовать детские комнаты, игровые, закупить дополнительные спальные места, а, возможно, и провести реконструкцию номеров», – сообщает издание «Ведомости. Санкт-Петербург».

До пандемии Петербург был ориентирован на деловой и корпоративный туризм. Рост семейного турпотока показал, что не всегда отели могут предложить родителям с детьми удобные варианты размещения.

В частности, форматы «2+1» или «2+2» чаще всего имеются в дорогих отелях, а семьи с детьми часто ищут более дешевые предложения.

Напомним, что за девять месяцев 2022 года в Петербург приехали около 6,4 млн туристов. Доля зарубежных путешественников в общем потоке всего 3 %. В 2021 году общий турпоток составил 6,07 млн человек с долей иностранцев 4 %.

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