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2 часа назад

Россиянам стали доступны бюджетные туры на Мальдивы

Lenta.ru

Туроператор Coral Travel запустил продажу бюджетных туров на Мальдивы на чартерных рейсах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам стали доступны бюджетные туры на Мальдивы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным специалистов, путевки на популярный курорт в рамках программы уже стали доступны россиянам. Первая партия туристов отправилась на Мальдивы 28 октября. Отмечается, что до середины ноября в Мале будет выполняться один рейс в неделю, затем — два.

Так, за недельную путевку на Мальдивы на середину ноября путешественникам придется заплатить от 180 тысяч рублей за двоих при размещении в гестхаусе The Bilimbi Guest House. В проживание включены завтраки.

Недельный тур в пятизвездочном отеле Kandima обойдется россиянам уже в 299 тысяч рублей на двоих. Столько же стоит отдохнуть в пятизвездочной гостинице Sun Island, но уже с полным пансионом.

Рейсы на Мальдивы будет осуществлять авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 767–300. На борту туристам предложат горячее питание.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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