Россиянам стали доступны бюджетные туры на Мальдивы

Туроператор Coral Travel запустил продажу бюджетных туров на Мальдивы на чартерных рейсах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По данным специалистов, путевки на популярный курорт в рамках программы уже стали доступны россиянам. Первая партия туристов отправилась на Мальдивы 28 октября. Отмечается, что до середины ноября в Мале будет выполняться один рейс в неделю, затем — два.

Так, за недельную путевку на Мальдивы на середину ноября путешественникам придется заплатить от 180 тысяч рублей за двоих при размещении в гестхаусе The Bilimbi Guest House. В проживание включены завтраки.

Недельный тур в пятизвездочном отеле Kandima обойдется россиянам уже в 299 тысяч рублей на двоих. Столько же стоит отдохнуть в пятизвездочной гостинице Sun Island, но уже с полным пансионом.