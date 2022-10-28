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6 минут назад

Количество туристов в Гоа будет расти

ТВ БРИКС

Министр туризма Гоа Рохан Хаунте заявил, что он оптимистично настроен в отношении развития сектора. По его словам, поток туристов в штате увеличится после ввода в эксплуатацию обоих аэропортов.

Количество туристов в Гоа будет расти
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

В прибрежном штате, имеющем аэропорт Даболим в Южном Гоа, также введут в эксплуатацию международный аэропорт Мопа в Северном Гоа, работы по строительству которого уже завершаются.

Правительство Гоа первоначально планировало запустить международный аэропорт Мопа в период с 15 по 30 августа, однако его открытие было отложено.

«После ввода в эксплуатацию обоих аэропортов поток путешественников увеличится: в Гоа приедут как международные, так и внутренние туристы, и это то, чего мы ожидаем. Задача состоит в том, чтобы обеспечить их всеми необходимыми услугами. Мы работаем с заинтересованными сторонами, чтобы увеличить поток путешественников», – сказал Хаунте.

Министр сообщил, что в Гоа будет прибывать больше чартерных рейсов. Об этом пишет IANS, партнер сети TV BRICS.

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