Количество туристов в Гоа будет расти

«После ввода в эксплуатацию обоих аэропортов поток путешественников увеличится: в Гоа приедут как международные, так и внутренние туристы, и это то, чего мы ожидаем. Задача состоит в том, чтобы обеспечить их всеми необходимыми услугами. Мы работаем с заинтересованными сторонами, чтобы увеличить поток путешественников», – сказал Хаунте.