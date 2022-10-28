Названы самые бюджетные направления отдыха зимой

Некоторые места большинству туристов для себя еще только предстоит открыть.

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Исследование аналитиков «Яндекс Путешествия» раскрыли, что самым недорогим, но увлекательным зимним путешествием может стать поездка в Калмыкию.

В регионе достаточно дешевое жилье в гостиницах и в аренду, и много чего есть посмотреть. Единственный минус – из той же Москвы добираться придется двадцать часов.

Прямые рейсы из российской столицы, не самые «кусачие» цены и красоты Гагры, Пицунды и Сухума позволяют специалистам ставить Абхазию на второе место самых бюджетных направлений отдыха зимой.