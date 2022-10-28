На Бали могут начать наказывать неженатых туристов

Власти Бали готовят поправки в Уголовный кодекс, согласно которым проживание неженатых туристов в одном номере окажется вне закона.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Тревогу забила местная Индонезийская ассоциация работодателей (Apindo). Ее представитель отмечает, что правила могут отпугнуть путешественников. Отмечается, что государство не должно вмешиваться в частную жизнь, и тем более вводить уголовную ответственность.

Оказалось, что в рамках законопроекта предполагается, что за сожительство без брака в одном номере можно получить до 6 месяцев тюрьмы, а за внебрачную связь, так называемый курортный роман и вовсе угодить за решетку на целый год.