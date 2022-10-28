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3 часа назад

На Бали могут начать наказывать неженатых туристов

runews24.ru

Власти Бали готовят поправки в Уголовный кодекс, согласно которым проживание неженатых туристов в одном номере окажется вне закона.

На Бали могут начать наказывать неженатых туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Тревогу забила местная Индонезийская ассоциация работодателей (Apindo). Ее представитель отмечает, что правила могут отпугнуть путешественников. Отмечается, что государство не должно вмешиваться в частную жизнь, и тем более вводить уголовную ответственность.

Оказалось, что в рамках законопроекта предполагается, что за сожительство без брака в одном номере можно получить до 6 месяцев тюрьмы, а за внебрачную связь, так называемый курортный роман и вовсе угодить за решетку на целый год.

Сторонники законопроекта уверены, что нововведение не повредит туротрасли и не будет ущемлять права туристов, поскольку заявить о внебрачных отношениях могут только близкие родственники. Полиция, якобы не станет рассматривать заявления от посторонних лиц.

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