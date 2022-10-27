Стюардесса встретила любимого учителя в самолете спустя 32 года

Бортпроводница по имени Лора встретила своего школьного учителя на борту самолета спустя 32 года после выпуска. Об этом сообщает NDTV.

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Лора решила рассказать о произошедшем всем пассажирам и прилюдно поблагодарить учителя за подаренные знания. «Это моя любимая учительница, которую я не видела с 1990 года. Эта женщина заставила меня полюбить Шекспира, научила играть на фортепиано. Благодаря ей у меня есть степень магистра и я могу написать эссе. Спасибо вам, мисс О'Коннелл. Я люблю вас», — говорит она.