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54 минуты назад

Стюардесса встретила любимого учителя в самолете спустя 32 года после выпуска

Lenta.ru

Бортпроводница по имени Лора встретила своего школьного учителя на борту самолета спустя 32 года после выпуска. Об этом сообщает NDTV.

Стюардесса встретила любимого учителя в самолете спустя 32 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лора решила рассказать о произошедшем всем пассажирам и прилюдно поблагодарить учителя за подаренные знания. «Это моя любимая учительница, которую я не видела с 1990 года. Эта женщина заставила меня полюбить Шекспира, научила играть на фортепиано. Благодаря ей у меня есть степень магистра и я могу написать эссе. Спасибо вам, мисс О'Коннелл. Я люблю вас», — говорит она.

После этого Лора побежала через пассажирский салон, чтобы обнять учителя. Коллега стюардессы записала трогательное признание на видео и выложила в социальные сети. В комментариях пользователи поблагодарили всех учителей за вклад в образование и рассказали о своих любимых преподавателях. «Все знают, кто такие учителя. Пришло время начать относиться к ним как к настоящим сокровищам», — гласит один из комментариев.

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