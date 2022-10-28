"Аэрофлот" объявил о переходе на зимнее расписание полетов

С 30 октября "Аэрофлот" переходит на зимнее расписание полетов, которое будет действовать по 25 марта 2023 года, говорится в сообщении перевозчика.

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"Аэрофлот" расширяет программу прямых перелетов из пунктов РФ к популярным отечественным курортным городам.

В зимнем расписании будет реализована новая программа полетов из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы в Минеральные Воды, отмечают в авиакомпании. Также будут продолжены прямые рейсы из этих же шести регионов в Сочи: с октября - из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, с декабря - из Самары, Казани, Уфы и Перми.

В общей сложности "Аэрофлот" будет летать из аэропорта Шереметьево в 39 пунктов России. Самая интенсивная частота полетов запланирована из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самару и Калининград.

Кроме того, международная сеть "Аэрофлота" в наступающем зимнем сезоне пополнится ежедневными рейсами из Москвы в Бангкок и Пхукет (Таиланд). С 2 ноября авиакомпания планирует возобновить регулярные полеты в штат Гоа (Индия).

В новом сезонном расписании "Аэрофлот" продолжит возобновленные в этом году прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в ОАЭ, Китай, Египет, Индию, Иран, Турцию, на Шри-Ланку, Сейшелы, Мальдивы. Также будут продолжены собственные полеты авиакомпании в страны СНГ: Беларусь, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан.