"Не море, а помойка": россияне пожаловались на отдых в Анапе

Россияне рассказали, что в Анапе отсутствуют удобная транспортная инфраструктура, туалеты и чистое море. О минусах курортах туристы подробнее рассказали на портале TourDom .

Так, в первую очередь, туристы сошлись во мнении, что в Анапе отсутствует удобная транспортная инфраструктура. Кроме этого, многие россияне отметили, что в море слишком много водорослей.