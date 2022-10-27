"Не море, а помойка": россияне пожаловались на отдых в Анапе

Россияне рассказали, что в Анапе отсутствуют удобная транспортная инфраструктура, туалеты и чистое море. О минусах курортах туристы подробнее рассказали на портале TourDom.
Так, в первую очередь, туристы сошлись во мнении, что в Анапе отсутствует удобная транспортная инфраструктура. Кроме этого, многие россияне отметили, что в море слишком много водорослей.
Одна из туристок описала свой отдых на этом курорте фразой "не море, а помойка":
"И хоть какие там будут суперские отели, воды там чистой никогда не будет".
Также путешественники возмутились отсутствием общественных туалетов:
"Из курорта можно было бы сделать конфетку, но (...) при уникальном климате никто ее так и не сделал".