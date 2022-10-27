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1 час назад

"Не море, а помойка": россияне пожаловались на отдых в Анапе

Мария Иглина

Россияне рассказали, что в Анапе отсутствуют удобная транспортная инфраструктура, туалеты и чистое море. О минусах курортах туристы подробнее рассказали на портале TourDom.

"Не море, а помойка": россияне пожаловались на отдых в Анапе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, в первую очередь, туристы сошлись во мнении, что в Анапе отсутствует удобная транспортная инфраструктура. Кроме этого, многие россияне отметили, что в море слишком много водорослей.

Южные курорты РФ свяжут прямым транспортным сообщением

Одна из туристок описала свой отдых на этом курорте фразой "не море, а помойка":

"И хоть какие там будут суперские отели, воды там чистой никогда не будет".

Также путешественники возмутились отсутствием общественных туалетов:

"Из курорта можно было бы сделать конфетку, но (...) при уникальном климате никто ее так и не сделал".

Ранее туристки оказались на улице из-за ошибки владельца жилья.

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