Turkish Airlines постепенно возвращает россиянам потерянный багаж

Российские туристы, вернувшиеся рейсами Turkish Airlines без багажа, делятся своими историями поисков пропажи. Напомним: в ночь на минувшие воскресенье и понедельник, как и ранее в октябре, в Домодедово прилетало сразу по нескольку самолетов без чемоданов пассажиров. На текущий момент некоторые из них уже начали получать свои вещи.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Туристы отмечают, что до последнего не могли понять судьбу своего багажа. Окончательная ясность наступила только когда позвонил курьер из службы доставки: «По трекеру, который дают при регистрации пропажи, ничего не отслеживается. Вчера ночью багаж привезли, а днем смотрели – он был все еще в числе ненайденных».

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В числе первых получателей оказались жители столицы и Подмосковья. Но даже здесь это часто превращается в лотерею – так, пассажиры, прилетевшие 24 октября, уже в среду вечером получали чемоданы. А те, кто приземлились в столице сутками ранее, забирают свое имущество только сегодня.

Тем пассажирам, для кого Домодедово не было конечным пунктом, дожидаться багаж придется дольше. Туристка из Минска Ольга сообщила, что их семья решила на несколько дней задержаться в Москве. Благо, не зря: «Вчера сообщили, что найдены два чемодана. Сегодня уже три. Едем в аэропорт в надежде, что и четвертый там. В заявлении указывали, что сможем получить до 27-го в Москве, а после только доставка в аэропорт Минска».

Большинство пассажиров все же продолжило свой путь без чемоданов. Путешественников из Новосибирска накануне заверили, что их сумки в Домодедово на оформлении. Сроков доставки никто не называет, но их нужно будет забирать в Толмачево. Часть чемоданов уже на пути в Воронеж. Аэропорт здесь закрыт с марта, так что груз везут по земле и обещают доставить до квартиры. «Накануне сказали, что чемоданы готовы к отправке».

Везёт не всем. Туристы с большим стажем ожидания советуют не потирать руки, услышав новость о том, что багаж прибыл из Турции. «Мы прилетели 20 октября. 24-го пообещали “сегодня-завтра доставим”. Уже неделя, а багажа все нет. Позвонил – сказали, что он ещё не растаможен».

Доставляют «потеряшек» часто ночью. Но для туристов это не является проблемой. «Сложно было подать заявление – ушло 8 часов на это. А все остальное достаточно оперативно и понятно». От исправления ошибок Turkish Airlines устают скорее службы доставки и их курьеры: «Нам сегодня курьер предложил забрать два чемодана вместо одного. Присвоили один и тот же номер».

Напомним, что проблемы с багажом на рейсах Turkish Airlines возникают с заядлой периодичностью уже как минимум на протяжении последнего месяца. И это касается исключительно дополнительных рейсов в рамках туристической программы в Домодедово. Регулярные прилетают во Внуково без таких проблем. Причины – неизвестны. Редакция направила запрос в авиакомпанию, предложив прокомментировать ситуацию.