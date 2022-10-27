Продажи новогодних туров по России бьют рекорды

Подавляющая часть граждан собирается путешествовать внутри страны.

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По оценкам отечественных операторов, в силу разных причин, в том числе, из-за подорожания путевок, в этом году россияне массово решили устроить себе новогодний отдых без выезда за рубеж.

Бронирование иностранных отелей по числу очень сильно уступают интересу граждан к поездкам по России.

Уже на данный момент продажи туров на новогодние праздники внутри России почти на треть превышают показатели прошлого года и уже бьют все рекорды.

В тройке лидеров уверенно держатся Сочи, Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Золотое кольцо, Калининград, Ленинградская область и Краснодар.