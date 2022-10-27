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21 минуту назад

Пассажиропоток «Аэрофлота» на внутренних рейсах с января по сентябрь вырос на 10,1%

Вести Подмосковья

Пассажиропоток «Аэрофлота» с января по сентябрь 2022 года увеличился на 10,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании со ссылкой на данные управленческого учета.

Пассажиропоток «Аэрофлота» на внутренних рейсах вырос на 10,1%
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

За 9 месяцев «Аэрофлот» осуществил перевозку 13,207 млн человек на территории страны. Значительное увеличение количества пассажиров заметили в III квартале 2022 года. С июля по сентябрь внутрироссийский пассажиропоток вырос на 25,6% - до 6,945 млн человек.

Причиной увеличения числа перелетов внутри страны стала внешнеполитическая обстановка и ограничения перевозок.

Аэрофлот,
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