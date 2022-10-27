Пассажиропоток «Аэрофлота» на внутренних рейсах вырос на 10,1%

Пассажиропоток «Аэрофлота» с января по сентябрь 2022 года увеличился на 10,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании со ссылкой на данные управленческого учета.
За 9 месяцев «Аэрофлот» осуществил перевозку 13,207 млн человек на территории страны. Значительное увеличение количества пассажиров заметили в III квартале 2022 года. С июля по сентябрь внутрироссийский пассажиропоток вырос на 25,6% - до 6,945 млн человек.
Причиной увеличения числа перелетов внутри страны стала внешнеполитическая обстановка и ограничения перевозок.