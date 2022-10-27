Число прямых рейсов из России в Шри-Ланку увеличится втрое

Шесть прямых рейсов в Шри-Ланку из России будут доступны с ноября 2022 года.

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Число прямых рейсов из России в Шри-Ланку с ноября увеличится втрое — к двум еженедельным перелетам авиакомпании «Аэрофлот» добавятся четыре чартерных рейса Azur Air. Об этом в среду сообщила ТАСС посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге во время рабочей поездки во Владимир.

«Сейчас выполняется два рейса „Аэрофлота“ в неделю. С ноября Azur Air запускает чартерное сообщение четыре раза в неделю, таким образом, будет шесть рейсов в неделю», — сказала она.

Прямое авиасообщение со Шри-Ланкой возобновилось в начале октября, когда был запущен рейс «Аэрофлота».