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41 минуту назад

Число прямых рейсов из России в Шри-Ланку с ноября увеличится втрое

Большая Азия

Шесть прямых рейсов в Шри-Ланку из России будут доступны с ноября 2022 года.

Число прямых рейсов из России в Шри-Ланку увеличится втрое
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Число прямых рейсов из России в Шри-Ланку с ноября увеличится втрое — к двум еженедельным перелетам авиакомпании «Аэрофлот» добавятся четыре чартерных рейса Azur Air. Об этом в среду сообщила ТАСС посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге во время рабочей поездки во Владимир.

«Сейчас выполняется два рейса „Аэрофлота“ в неделю. С ноября Azur Air запускает чартерное сообщение четыре раза в неделю, таким образом, будет шесть рейсов в неделю», — сказала она.

Прямое авиасообщение со Шри-Ланкой возобновилось в начале октября, когда был запущен рейс «Аэрофлота».

В начале июня авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании «Аэрофлот» в международном аэропорту Бандаранаике. Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading из Ирландии к российскому «Аэрофлоту» и запретил самолету авиакомпании покидать страну. Пассажиры лайнера были вывезены в Россию другими бортами. Вскоре лайнер также смог покинуть Шри-Ланку, после чего российская авиакомпания приостановила полеты в это островное государство.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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