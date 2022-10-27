В Якутии предлагают увеличить время работы аэропортов

Данное предложение озвучил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев. По его словам, увеличение времени работы аэропортов в случае задержки рейсов из-за метеоусловий позволило бы осуществить вылеты в тот же день в более позднее время и не переносить на другой день, что негативно влияет на экономику перевозчиков.

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В то же время, признал он, в связи с недостаточным финансированием ФКП «Аэропорты Севера» его предприятия работают в усеченном формате, а не в круглосуточном режиме.