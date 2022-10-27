В Якутии предлагают увеличить время работы аэропортов

Данное предложение озвучил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев. По его словам, увеличение времени работы аэропортов в случае задержки рейсов из-за метеоусловий позволило бы осуществить вылеты в тот же день в более позднее время и не переносить на другой день, что негативно влияет на экономику перевозчиков.
В то же время, признал он, в связи с недостаточным финансированием ФКП «Аэропорты Севера» его предприятия работают в усеченном формате, а не в круглосуточном режиме.
ФКП «Аэропорты Севера» является подведомственным предприятием Федерального агентства воздушного транспорта. Компания объединяет 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в Республике Саха и Магаданской области. Из них 17 находятся за полярным кругом. Предприятие является получателем субсидий, выделяемых Росавиацией на финансовое обеспечение затрат, которые связаны с его функционированием, за счет средств федерального бюджета. Объем субсидий в 2019 году составил 1 млрд 123 млн руб. (+6% к предыдущему году), в 2020-м – 1 млрд 41 млн руб. (-7%), в 2021-м – 952,9 млн руб. (-9%).