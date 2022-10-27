На Черном море пообещали построить новый всесезонный курорт

«В России не только в летний сезон, но и в межсезонье традиционно высокий спрос на отдых у моря. Ему отдают предпочтение более 60 процентов наших граждан, — отметил Чернышенко. — По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 миллионов россиян, в том числе 3,7 миллиона детей».