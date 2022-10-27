В Китае строят новый туристический объект «Голубое кольцо»

«Мы продолжим совместную работу над высококачественным развитием концепции «Два района, один уезд», чтобы люди получили выгоду от экономического роста и улучшения жизненных условий. Нам нужно улучшить транспортную инфраструктуру в этом районе. Необходимо построить демонстрационную зону на сухопутных и водных путях и обеспечить их взаимосвязанность с магистралями. Второй аспект – в совместном управлении и защите экосреды», – подчеркнул Лю Фэн, представитель исполнительного комитета демонстрационной зоны «зеленого» развития дельты реки Янцзы.