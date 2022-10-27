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24 минуты назад

В Китае строят новый туристический объект «Голубое кольцо»

ТВ БРИКС

В Китае реализуют ключевой проект Демонстрационной зоны зеленого развития дельты реки Янцзы. Ее многочисленные рукава и притоки формируют вокруг мегаполиса обширные водно-болотные угодья. Идея в том, чтобы, связав их в единое целое с помощью каналов, мостов и дорог, создать центр притяжения туристов.

В Китае строят новый туристический объект «Голубое кольцо»
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

«Мы делаем все возможное для завершения проекта до конца октября, когда наши граждане смогут посетить новый район, полюбоваться и сделать фотографии ландшафтов, которые мы назвали «Снегопад камышового пуха» и «Коридор рисового урожая». К концу 2024 все будет полностью готово и открыто для публики», – сказал Ляо Цзяньань, менеджер направления «Голубое кольцо» проекта «Гостиная водных городов».

После завершения строительства шанхайское «Голубое кольцо», протяженностью 30 километров, воссоздаст стиль и атмосферу исторических водных городов, веками развивавшихся в нижнем течении Янцзы. Проект охватывает два района и один уезд Шанхая, а также соседних провинций Чжэцзян и Цзянсу.

«Мы продолжим совместную работу над высококачественным развитием концепции «Два района, один уезд», чтобы люди получили выгоду от экономического роста и улучшения жизненных условий. Нам нужно улучшить транспортную инфраструктуру в этом районе. Необходимо построить демонстрационную зону на сухопутных и водных путях и обеспечить их взаимосвязанность с магистралями. Второй аспект – в совместном управлении и защите экосреды», – подчеркнул Лю Фэн, представитель исполнительного комитета демонстрационной зоны «зеленого» развития дельты реки Янцзы.

«Голубое кольцо» расположится в 50-ти километрах от центра Шанхая, недалеко от аэропорта Хунцяо. Дальше на запад, уже в провинции Цзянсу, находится город Сучжоу, который часто называют азиатской Венецией. Его пригород также станет частью Демонстрационной зоны зеленого развития дельты реки Янцзы. Об этом сообщает CGTN, партнер сети TV BRICS.

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