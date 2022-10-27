Пятеро туристов на сутки застряли в пещере Гранд-Каньона

Американские спасатели смогли достать пятерых туристов, которые застряли в одной из пещер Гранд-Каньона. Более суток они провели на глубине 60 метров под землей.

Люди поняли, что оказались в ловушке, когда попытались подняться на лифте. Но он оказался сломан. Подняться же по лестнице никто из них не мог по состоянию здоровья. Несколько часов специалисты пытались подключить лифт к внешнему генератору. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Выбраться из пещеры они смогли лишь с помощью пожарных, которые помогали каждому подниматься по лестнице.