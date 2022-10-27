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53 минуты назад

Россиян предупредили об изменениях в провозе багажа

Primpressиещё 1

С 1 ноября 2022 года заработает закон, который ограничит перевозку красной икры с Камчатского полуострова. Лимит в багаже этого продукта составит не более десяти килограммов, сообщает PRIMPRESS.

Россиян предупредили об изменениях в провозе багажа
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Речь идет об икре не в заводской упаковке, которую провозят пассажиры в самолете.

Отметим, что ранее для вывоза икры или рыбы кассовый чек или другие документы, подтверждающие легальное приобретение данных морепродуктов, требовали только в некоторых аэропортах Дальнего Востока. Теперь ограничения вводятся на законном уровне.

На багаж будет клеиться специальная бирка, подтверждающая, что вес провозимой икры допустимый.

Если соответствующих документов на руках у провозившего икру не будет иметься, то на его личный багаж будет наклеена бирка, запрещающая его провоз воздушным транспортом.

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