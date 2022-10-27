Россиян предупредили об изменениях в провозе багажа

С 1 ноября 2022 года заработает закон, который ограничит перевозку красной икры с Камчатского полуострова. Лимит в багаже этого продукта составит не более десяти килограммов, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Речь идет об икре не в заводской упаковке, которую провозят пассажиры в самолете.

Отметим, что ранее для вывоза икры или рыбы кассовый чек или другие документы, подтверждающие легальное приобретение данных морепродуктов, требовали только в некоторых аэропортах Дальнего Востока. Теперь ограничения вводятся на законном уровне.

На багаж будет клеиться специальная бирка, подтверждающая, что вес провозимой икры допустимый.