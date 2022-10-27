Из Москвы стартовала полетная программа в Таиланд и Вьетнам

Рейсы выполняются с удобной пересадкой в Алма-Ате.

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Авиакомпания SCAT начала полеты из Москвы в Таиланд и Вьетнам со стыковкой в Казахстане. Россияне могут отправиться на отдых в эти страны, купив путевки у туроператора FUN&SUN.

Казахстанский авиаперевозчик летает из Москвы с пересадкой в Алма-Ате на Пхукет и курорт Нячанг. Первые рейсы из российской столицы на Пхукет улетают загруженными на 100%. Во Вьетнам все блоки мест на первом рейсе SCAT также были раскуплены полностью.

Как уточнили в компании FUN&SUN, перелеты в обе страны Юго-Восточной Азии на рейсах SCAT осуществляются четыре раза в неделю. Полетная программа запланирована до конца марта. Стоимость путешествия в Таиланд стартует от 85 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле. Отдых во вьетнамском Нячанге обойдется от 77 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле трех звезд.