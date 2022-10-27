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1 час назад

Катар с 1 ноября отменяет ПЦР-тесты для иностранных туристов

Inc-News

Также с указанной даты гражданам Катара и туристам больше не потребуется приложение Ehteraz для посещения общественных мест.

Катар отменяет ПЦР-тесты для иностранных туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

Власти Катара с 1 ноября отменили обязательные ПЦР-тесты или экспресс-тесты на антиген для прибывающих в страну иностранцев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ближневосточного государства.

В Минздраве уточнили, что отмена тестов продиктована снижением числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире. При этом в Катаре успешно продолжается программа по вакцинации населения.

Также с 1 ноября жителям и гостям Катара больше не понадобится приложение Ehteraz для входа в общественные места. Оно будет необходимо лишь для посещения медицинских организаций.

INC-News ранее перечислил достопримечательности Катара, которые обязательно стоит посмотреть.

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