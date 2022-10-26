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1 час назад

Турист уверен, что на борту ему подали еду с тараканом

runews24.ru

В конце августа Никул Соланки летел рейсом Air Vistara из Мумбаи Индия в Бангкок Таиланд. Во время перелета пассажирам была подана еда. Но у туриста пропал аппетит, когда он обнаружил в своем контейнере таракана.

Турист уверен, что на борту ему подали еду с тараканом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Соланки сфотографировал еду и выложил снимок в сеть с комментарием «Маленький таракан в еде Air Vistara». Авиакомпания отреагировала на пост, заверив, что проведет тщательное расследование инцидента.

Некоторое время спустя путешественник получил ответ, в котором представитель перевозчика заявил, что результаты двух экспертиз не подтверждают наличие в еде частичек насекомых. А тот фрагмент, который Соланки принял за дохлого таракана, на самом деле является зажаренным кусочком имбиря.

Индийская авиакомпания заверила пассажира, что придерживается самых высоких стандартов безопасности и обслуживания.

Несмотря на исчерпывающий ответ Соланки еще дважды обращался в Air Vistar с требованием показать ему результаты экспертизы, но его запросы были проигнорированы.

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