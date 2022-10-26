Как подготовить собаку к авиаперелету

2022 год стал временем, когда многие россияне улетают за границу. У многих возникает вопрос, что делать с любимой собакой — не бросать же её на родине. При этом авиаперелёт с питомцем всегда связан с множеством проблем — это и необходимость оформления множества документов, да и просто жаль четвероногого друга, которому придётся несколько часов ютиться в багажном отделении самолёта. «Секрет фирмы» выяснил у экспертов, как лучше организовать перелёт.

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Как облегчить перелёт?

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Кинолог и дрессировщик Елена Панкова посоветовала перед перелётом обратиться к ветеринару. По её словам, это «нестандартная ситуация для собаки», которая в любом случае связана со стрессом.

«Для собаки тяжёл перелёт от самого начала до самого конца, даже если она не приучена к замкнутому помещению. Только после возвращения к хозяину её стресс снижается. В принципе, разлука с хозяином и нахождение в непривычных условиях — это очень большой стресс», — заявила она.

Для собаки легче переносить полёт вместе с хозяином в салоне, но не все авиакомпании позволяют это делать. В ручную кладь допускаются животные разных размеров и веса. Те собаки, которые не попадают под эти габариты, отправляются в багажное отделение.

«Чаще всего люди перед перелётом обращаются к ветеринару, и собакам назначают седативные препараты, которые соответствуют состоянию здоровья животного. Собака просто спит в течение полёта», — отметила Панкова.

Директор по продукту, экс-глава подразделения Mars Petcare Kinship в России Павел Сикачёв напомнил, что есть много специализированных сервисов для помощи владельцам собак. Например, Petstory, «ВетЭксперт» или специальный раздел для животных в сервисе телемедицины «Яндекс.Здоровье».

«Телемедицинские консультации для животных стали более востребованы с начала этого года, в том числе за счёт спроса владельцев животных, переехавших в другие страны. Вы сможете получить неотложную помощь везде», — рассказал он.

При этом он признал, что рынок сервисов для домашних животных сейчас переживает непростое время. Покупательская способности снижается, а целевая аудитория, к сожалению, уезжает.

Какие нужны документы?

По поводу необходимых документов Панкова рассказала, что для внутрироссийских перелётов нужен ветеринарный паспорт с отметками обо всех прививках. Для международных перелётов надо смотреть правила принимающей страны. Сейчас большинство ветеринарных паспортов делают на двух языках, а отметки о прививках ставятся на латинице.

«В некоторых странах есть требование, чтобы у собаки был чип, который зашивают под кожу с данными. Ветеринарный паспорт должен быть на двух языках, с переводом. И справки о здоровье, которые требует страна, куда мы едем. Например, в Израиле самые строгие правила. Там есть правила по породам. Питбули или стаффы туда попасть не могут, если это молодая нестерилизованная сука. У них есть запрет на разведение таких пород», — сообщила Панкова.

Сикачёв напомнил, что не стоит забывать об оформлении страхового полиса для питомца — сделать это можно онлайн менее чем за 5 минут. Принцип действия страховки такой же, как у людей.