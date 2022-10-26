Индонезия раздаст визы богатым иностранцам

В Индонезии введут визу для обеспеченных иностранцев, которая будет действовать от пяти до десяти лет. Об этом сообщает издание Antara со ссылкой на Видодо Экатьяхьяна, представителя главного иммиграционного управления Министерства юстиции и прав человека Индонезии.

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Он отметил, что предстоящий саммит G20 может стать хорошим моментом для попурялизации страны. Виза для обеспеченных иностранцев будет даваться на срок от пяти до десяти лет и нацелена на бизнесменов и пожилых состоятельных людей.

Граждане с такой визой смогут вести бизнес в Индонезии, работать, инвестировать и стимулировать экономику страны другими способами. Сама виза будет стоить 200 долларов, а для ее оформления необходимо подтвердить наличие 131 тысячи долларов на счете.