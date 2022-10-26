Туристы считают, что авиакомпаниям нужно сажать детей вместе с родителями

79% из более 4000 участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» считают, что следует обязать авиакомпании сажать детей вместе с родителями. Многие согласны с депутатами, разработавшими законопроект: «Вообще удивительно, что такую очевидную вещь необходимо рассматривать на уровне закона. Нет предела человеческой жадности». Кроме того, соседние кресла для родителя и ребенка, по мнению части подписчиков, – вопрос безопасности: «Если он сидит в другом конце самолета от мамы, то при возможной эвакуации наверняка возникнут проблемы».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Те, кто считает, что норматив избыточен, так как перевозчики и так стараются посадить родителей вместе с детьми, остались в меньшинстве: их всего 9%. Также есть пассажиры, которые сами ответственно подходят к перелету, регистрируются заранее и выбирают соседние места (5%). И лишь 1% готов доплачивать за возможность сидеть вместе с ребенком.

Между тем специалисты уверены: депутатская инициатива не продумана. Представитель одной российской авиакомпании, отвечая на вопрос TourDom.ru, объяснил: выполнить такое требование будет не всегда возможно. В случае если пассажиры пришли на регистрацию в последние минуты, свободных кресел рядом на борту может не остаться. Специалист подтвердил: дети до 12 лет и без такого законопроекта получают места рядом с одним из сопровождающих. При этом выбор мест в салоне – это платная услуга, предоставлять которую авиакомпания имеет полное право: к безопасности полетов она отношения не имеет.