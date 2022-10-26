Россияне не торопятся с покупкой туров на Новый год

Член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян сообщил, что новогодние туры практически не пользуются спросом из-за неопределенности в связи с частичной мобилизацией и геополитической обстановкой.
Эксперт отметил, что ноябрьские праздники — это последняя возможность попасть в российские города до холодов. Многие выбирают направления для поездок внутри страны.
Среди лидеров — Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Черноморское побережье пользуется меньшим спросом, так как искупаться в море уже не получится, передает ИА «НСН».
Что касается новогодних туров, то чаще всего россияне выбирают Египет. Эксперт отметил, что цены вырастут и на российские горнолыжные курорты.
До этого стало известно, что Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края приняло решение о переводе горячей линии курортов на круглосуточный режим работы, передает Nation News.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что Шри-Ланка предстоящей зимой будет пользоваться большой популярностью среди россиян, туроператоры уже сформировали готовые пакетные предложения.