Аэропорт Сочи в семь раз увеличит число рейсов в Ереван

"Значительно будет увеличен объем перевозок на направлении Сочи - Ереван (Армения), рейсы запланированы у шести авиаперевозчиков. Помимо авиакомпаний Fly Arna и FlyOne, рейсы в столицу Армении также будут выполнять перевозчики из РФ - а/к "Азимут" и а/к Utair (до 2 рейсов в день), а/к "Россия", а/к RedWings, (ежедневные рейсы). Таким образом, количество рейсов увеличится до 48 рейсов в неделю, что почти в семь раз превышает прошлогодние показатели", - говорится в сообщении.