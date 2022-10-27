Аэропорт Сочи в семь раз увеличит число рейсов в Ереван

СОЧИ, 27 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи осенью 2022 года в семь раз увеличит число еженедельных рейсов в Ереван по сравнению с аналогичными показателями 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"Значительно будет увеличен объем перевозок на направлении Сочи - Ереван (Армения), рейсы запланированы у шести авиаперевозчиков. Помимо авиакомпаний Fly Arna и FlyOne, рейсы в столицу Армении также будут выполнять перевозчики из РФ - а/к "Азимут" и а/к Utair (до 2 рейсов в день), а/к "Россия", а/к RedWings, (ежедневные рейсы). Таким образом, количество рейсов увеличится до 48 рейсов в неделю, что почти в семь раз превышает прошлогодние показатели", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт Сочи переходит на осенне-зимнее расписание полетов с 30 октября 2022 по 25 марта 2023 года, запланированы полеты из Сочи по 58 внутренним и 19 международным направлениям. Рейсы будут выполнять 25 авиаперевозчиков, в том числе 5 иностранных.
Впервые в истории сочинского аэропорта в осенне-зимнем сезоне будут выполняться рейсы в Египет. Также в расписании перевозчиков запланированы рейсы в Дубай, Ташкент, Стамбул, Анталью, Баку, Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх.