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1 час назад

Иностранные авиакомпании удвоили перевозки в Россию

TourDom

Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию, несмотря на санкционное давление. За 9 месяцев на рейсах в РФ и обратно они перевезли свыше 8,7 млн человек. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был на уровне 4 млн пассажиров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Росавиации.

Иностранные авиакомпании удвоили перевозки в Россию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, в Россию сейчас летают 39 перевозчиков. Среди стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Киргизия, Монголия, ОАЭ, Сербия, Сирия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Эфиопия.

При этом по итогам этого года российские авиакомпании с учетом запуска рейсов на Шри-Ланку, Кубу, во Вьетнам, Таиланд, Лаос, Венесуэлу и Южную Корею на международных рейсах перевезут 16,6 млн человек. Это следует из данных Федерального агентства воздушного транспорта.

Отметим, что среди стран с потенциалом роста авиаперевозок в 2023 году вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин назвал Турцию, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию, Таиланд, Китай и страны СНГ.

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