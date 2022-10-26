Россияне стали самыми массовыми туристами в Финляндии

Статистический центр республики Финляндия отмечает, что россияне стали самыми массовыми туристами в 2022 году, сообщает ТАСС.

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По данным центра, в Финляндию приехали только около 50 тыс. российских туристов с того момента, как Финляндия запретила въезд гражданам России по туристическим визам.

Отмечается, что по сравнению с до-пандемийным 2019 годом это на 17% больше.