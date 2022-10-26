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1 час назад

Россияне стали самыми массовыми туристами в Финляндии

Газета.Ru

Статистический центр республики Финляндия отмечает, что россияне стали самыми массовыми туристами в 2022 году, сообщает ТАСС.

Россияне стали самыми массовыми туристами в Финляндии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным центра, в Финляндию приехали только около 50 тыс. российских туристов с того момента, как Финляндия запретила въезд гражданам России по туристическим визам.

Отмечается, что по сравнению с до-пандемийным 2019 годом это на 17% больше.

Решение кабмина Финляндии о закрытии границы для туристов из России вступило в силу 30 сентября. Если туристу откажут во въезде в страну, в его загранпаспорте будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

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