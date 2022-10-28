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43 минуты назад

Перечислены лучшие города для поездок в новогодние каникулы

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Россияне часто путешествуют в новогодние каникулы. Сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» опубликовал рейтинг российских городов и государств ближнего зарубежья по количеству бронирований жилья на Новый год.

Перечислены лучшие города для поездок в новогодние каникулы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса», – отметил владелец и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

На втором и третьем месте по бронированию новогоднего жилья оказались Москва и Казань.

В топе-10 популярных городов по числу бронирования жилья на Новый год вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок (Красная Поляна) и Кировск.

Самая дорогая аренда жилья в Эсто-Садке – 8895 рублей за сутки. После этого следует Минск – 5 тысяч 344 рубля за сутки, после него идет Сочи – 5 тысяч 303 рубля.

В Сочи аренда подорожала за год сильнее всего из популярных городов – на 65 %. Увеличилась и средняя цена аренды в Кисловодске – 4 тысяч 166 рублей за сутки, а также в Казани – до 4947 рублей.

В Северной столице средняя стоимость аренды выросла за год до 4 тысячи 500 рублей за сутки, в Москве – до 4 тысяч 951 рубля, а в Калининграде – до 3 тысяч 758 рублей.

«К Новому году прироста средних цен не ожидается, потому что арендодатели уже выставили актуальные цены», – отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что мест еще много. В настоящее время процент забронированного жилья на сервисе составляет около 15 %, передает РИА «Новости».

Новости путешествий,Юрий Кузнецов,
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