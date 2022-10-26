Медицинский туризм в Германии переживает резкий спад

В 2020 году около 65 000 иностранцев из 177 разных стран приехали в Германию для получения медицинской помощи, причем большинство из них — это граждане Польши, Нидерландов, России, Украины, Омана и Саудовской Аравии.

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Как сообщают немецкие СМИ, за последние несколько лет поток иностранных клиентов значительно сократился, и все меньше российских граждан посещают Германию для получения медицинских услуг. В 2020 году число пациентов из России уменьшилось более чем на 30 процентов. С другой стороны, наблюдался некоторый рост рынков арабских стран и ЕС.

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Кроме того, в 2020-м более 1 000 иностранных пациентов прошли лечение в Университетской клинике Фрайбурга, а в 2021 году это число сократилось до 800, причем большинство из них приехали из Украины и России.

Несколько немецких госпиталей стали свидетелями падения медицинского туризма задолго до того, как COVID-19 поразил мир. Представитель Университетской больницы Дюссельдорфа заявил, что его клиника несколько лет назад перестала ориентироваться на иностранных пациентов, потому что «получаемый доход больше не имеет значения для больницы».

Аналогичная тенденция была замечена в берлинской клинике Vivantes hospital group. Она давно закрыла свой международный департамент, ориентированный на прием иностранных пациентов. Причина — падение спроса, которое сделало подразделение финансово нежизнеспособным.

В 2020 году там прошли лечение меньше 1 000 граждан не из Европы, по сравнению с 1 200 в среднем в год с 2016 по 2019-й. Перспективы восстановления пока туманны.

В 2019 году мировой рынок медицинского туризма достиг рекордных 105 миллиардов евро, в 2020 году этот показатель еще увеличился — до 180 миллиардов евро. Граждане Великобритании и США чаще других получали лечение за границей.

Однако во время пандемии интерес к медицинскому туризму заметно снизился. В 2021 году рынок медицинского туризма оценивался в 82 млрд евро, ну а в этом, 2022-м, он подрастет не более чем до 97 миллиардов.