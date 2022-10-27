Планируется запуск рейсов из Омска на Гоа

Ранее авиакомпания объявила о запуске чартеров на Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

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Российская авиакомпания AZUR air в ноябре планирует начать прямые рейсы из Омска на Гоа. С какой частотой будут летать самолеты в индийский курортный штат пока не ясно, расписание является рекламным и в нем возможны изменения, сообщили в аэропорту Омска.

Также в рамках осенне-зимнего расписания, которое будет действовать с 30 октября, из Омска прямыми рейсами можно будет улетать в Анталью (Турция), Астану (Казахстан), Ош (Кыргызстан) и узбекский Наманган.

По России из Омска будет доступно более 20 направлений. Рейсы будут выполняться в Москву, Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Иркутск, Челябинск, Казань, Уфу, Тюмень, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Нижневартовск, Абакан, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск и Новый Уренгой.