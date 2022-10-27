Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
59 минут назад

Авиакомпания AZUR air планирует запустить рейсы из Омска на Гоа

Inc-Newsиещё 2

Ранее авиакомпания объявила о запуске чартеров на Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

Планируется запуск рейсов из Омска на Гоа
Фото: Inc-NewsInc-News

Российская авиакомпания AZUR air в ноябре планирует начать прямые рейсы из Омска на Гоа. С какой частотой будут летать самолеты в индийский курортный штат пока не ясно, расписание является рекламным и в нем возможны изменения, сообщили в аэропорту Омска.

Также в рамках осенне-зимнего расписания, которое будет действовать с 30 октября, из Омска прямыми рейсами можно будет улетать в Анталью (Турция), Астану (Казахстан), Ош (Кыргызстан) и узбекский Наманган.

По России из Омска будет доступно более 20 направлений. Рейсы будут выполняться в Москву, Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Иркутск, Челябинск, Казань, Уфу, Тюмень, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Нижневартовск, Абакан, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск и Новый Уренгой.

Ранее мы сообщали, что AZUR air в ноябре запустит чартеры на Гоа из трех городов России, они будут доступны в рамках туров оператора ANEX Tour. Кроме того, путевки на Гоа на рейсах "Аэрофлота" выставила и компания FUN&SUN.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители